Чиновники Держміграційної служби причетні до незаконної видачі закордонних паспортів, – МВС

У МВС заявляють про причетність чиновників Державної міграційної служби України до незаконних схем видачі закордонних паспортів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Під час річної підсумкової колегії МВС у суботу в Києві начальник департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України Євген Коваль розповів, що після отримання безвізового режиму з Європейським союзом з'явився ажіотаж навколо отримання закордонних паспортів, що породило безліч незаконних схем отримання документів для виїзду за кордон.

"Попит завжди породжує пропозицію. У мережі Інтернет існує безліч оголошень про надання допомоги під час отримання закордонних паспортів, ціна питання – від 2,5 тис. до 25 тис. грн залежно від терміну. Навіть поверхнева перевірка встановила, що кожне з них має корупційні контакти в підрозділах державної міграційної служби або взагалі створено чиновником цієї служби", – повідомив Коваль.

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За його словами, останнім часом затримано "десятки хабарників міграційної служби".

"Але це не зменшує і не змінює ситуацію на краще. Тому внутрішня безпека разом зі слідчими Національної поліції взялася за документування схеми в цілому... Інформую, що найближчим часом буде проведено реалізацію та затримання", – повідомив він.

Нагадаємо, Державна міграційна служба почала перевірку всіх людей, які отримали українське громадянство за роки незалежності України.