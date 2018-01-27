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Чиновники Держміграційної служби причетні до незаконної видачі закордонних паспортів, – МВС

Правоохоронці анонсують затримання в ДМС
У МВС заявляють про причетність чиновників Державної міграційної служби України до незаконних схем видачі закордонних паспортів.
Чиновники Держміграційної служби причетні до незаконної видачі закордонних паспортів, – МВС Фото: gettyimages.com

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Під час річної підсумкової колегії МВС у суботу в Києві начальник департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України Євген Коваль розповів, що після отримання безвізового режиму з Європейським союзом з'явився ажіотаж навколо отримання закордонних паспортів, що породило безліч незаконних схем отримання документів для виїзду за кордон.

"Попит завжди породжує пропозицію. У мережі Інтернет існує безліч оголошень про надання допомоги під час отримання закордонних паспортів, ціна питання – від 2,5 тис. до 25 тис. грн залежно від терміну. Навіть поверхнева перевірка встановила, що кожне з них має корупційні контакти в підрозділах державної міграційної служби або взагалі створено чиновником цієї служби", – повідомив Коваль.

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За його словами, останнім часом затримано "десятки хабарників міграційної служби".

"Але це не зменшує і не змінює ситуацію на краще. Тому внутрішня безпека разом зі слідчими Національної поліції взялася за документування схеми в цілому... Інформую, що найближчим часом буде проведено реалізацію та затримання", – повідомив він.

Нагадаємо, Державна міграційна служба почала перевірку всіх людей, які отримали українське громадянство за роки незалежності України.

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27 01 2018 20:15
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