Чиновники Держміграційної служби причетні до незаконної видачі закордонних паспортів, – МВС
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Під час річної підсумкової колегії МВС у суботу в Києві начальник департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України Євген Коваль розповів, що після отримання безвізового режиму з Європейським союзом з'явився ажіотаж навколо отримання закордонних паспортів, що породило безліч незаконних схем отримання документів для виїзду за кордон.
"Попит завжди породжує пропозицію. У мережі Інтернет існує безліч оголошень про надання допомоги під час отримання закордонних паспортів, ціна питання – від 2,5 тис. до 25 тис. грн залежно від терміну. Навіть поверхнева перевірка встановила, що кожне з них має корупційні контакти в підрозділах державної міграційної служби або взагалі створено чиновником цієї служби", – повідомив Коваль.
Читайте також: Кожен третій українець хотів би емігрувати за кордон, – ОПИТУВАННЯ
За його словами, останнім часом затримано "десятки хабарників міграційної служби".
"Але це не зменшує і не змінює ситуацію на краще. Тому внутрішня безпека разом зі слідчими Національної поліції взялася за документування схеми в цілому... Інформую, що найближчим часом буде проведено реалізацію та затримання", – повідомив він.
Нагадаємо, Державна міграційна служба почала перевірку всіх людей, які отримали українське громадянство за роки незалежності України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа