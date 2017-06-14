Чиновники Ірпінської міськради присвоїли 21 млн грн держкоштів
"Прокуратурою Київської області під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради, спільно з іншими особами через фіктивні підприємства привласнили державні кошти на суму понад 21 млн гривень", - повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці повідомили двом зловмисникам про підозру у підробці документів і пособництві у заволодінні чужим майном.
Зараз підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму понад 8,5 млн гривень.
Нагадаємо, що 7-го червня прокуратура Київської області провела ряд санкціонованих обшуків, зокрема, в Ірпінській міській раді.
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