Чиновники Ірпінської міськради присвоїли 21 млн грн держкоштів

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму понад 8,5 млн гривень

Прокуратура повідомила про підозру двом особам і заарештувала осіб, які за сприяння Ірпінської міської ради присвоїли більше 21 мільйонів гривень.

"Прокуратурою Київської області під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради, спільно з іншими особами через фіктивні підприємства привласнили державні кошти на суму понад 21 млн гривень", - повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці повідомили двом зловмисникам про підозру у підробці документів і пособництві у заволодінні чужим майном.

Зараз підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму понад 8,5 млн гривень.

Нагадаємо, що 7-го червня прокуратура Київської області провела ряд санкціонованих обшуків, зокрема, в Ірпінській міській раді.