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Чиновники КМДА незаконно відчужили 381 об’єкт нерухомості у Києві, - прокуратра

Зловживання екс-посадовців КМДА на відчужені комунального майна завдали столичному бюджету більше ніж півмільярда гривень збитків
Посадовці Київської адміністрації у 2006-2011 роках створили схему з незаконного відчуження комунального майна, чим завдали збитків на понад 500 мільйонів гривень.
Чиновники КМДА незаконно відчужили 381 об’єкт нерухомості у Києві, - прокуратра Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Правоохоронці в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) ККУ провели 19 обшуків.

Встановлено, що посадовці КМДА спільно з групою суб’єктів господарювання створили схему, за якою на аукціонах відчужували майно за заниженою вартістю для подальшого його використання або перепродажу. 

"За вказаний проміжок часу Головне управління комунальної власності у Києві відчужило 381 об’єкт нерухомості, з яких близько 50% було реалізовано за участі задіяних у схемі підконтрольних суб’єктів господарювання", -  повідомляє сайт Генеральної прокуратури.

"Такі злочинні дії завдали місцевому бюджету збитків на суму понад 500 мільйонів гривень", - додали у ГПУ.

За результатами проведених слідчих підготовлено повідомлення про підозру екс-начальнику Головного управління комунальної власності КМДА.

Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження накладено арешти на низку об’єктів нерухомості, що були незаконно відчужені з комунальної власності.

Досудове розслідування триває.

Встановлюються причетність інших осіб до скоєння цього злочину.

Раніше повідомляли, що судді Окружного адміністративного суду Києва приватизували, а деякі встигли і продати, видані їм службові квартири у новобудовах.

 
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03 11 2017 15:18
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