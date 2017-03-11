Чиновники КМДА незаконно відчужили 381 об’єкт нерухомості у Києві, - прокуратра
Правоохоронці в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) ККУ провели 19 обшуків.
Встановлено, що посадовці КМДА спільно з групою суб’єктів господарювання створили схему, за якою на аукціонах відчужували майно за заниженою вартістю для подальшого його використання або перепродажу.
"За вказаний проміжок часу Головне управління комунальної власності у Києві відчужило 381 об’єкт нерухомості, з яких близько 50% було реалізовано за участі задіяних у схемі підконтрольних суб’єктів господарювання", - повідомляє сайт Генеральної прокуратури.
"Такі злочинні дії завдали місцевому бюджету збитків на суму понад 500 мільйонів гривень", - додали у ГПУ.
За результатами проведених слідчих підготовлено повідомлення про підозру екс-начальнику Головного управління комунальної власності КМДА.
Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження накладено арешти на низку об’єктів нерухомості, що були незаконно відчужені з комунальної власності.
Досудове розслідування триває.
Встановлюються причетність інших осіб до скоєння цього злочину.
Раніше повідомляли, що судді Окружного адміністративного суду Києва приватизували, а деякі встигли і продати, видані їм службові квартири у новобудовах.
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