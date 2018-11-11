Чиновники "Київавтодору" через фіктивну схему привласнили мільйони, – ГПУ
Прокуратура Києва оголосила про підозру у вчиненні злочину трьом посадовцям "Київавтодору", які минулого року із залученням фіктивних підприємств для участі в проведенні тендеру заволоділи коштами міського бюджету в сумі 8,3 млн гривень.
"Під час обшуків у комунальних закладах та за місцем проживання фігурантів справи вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку та фіктивну документацію, яка підтверджує здійснення протиправних фінансово-господарських операцій з розкрадання бюджетних коштів", - повідомляє прес-служба ГПУ.
"Наразі всім підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згідно із законом такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна", - повідомляє прес-служба.
Раніше, мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ виконає цьогорічні плани щодо ремонту доріг та модернізації транспорту.
Нагадаємо, що в Запоріжжі на пішохідній частині мосту Преображенського утворилася наскрізна дірка, в якій застрягло колесо маршрутного таксі.
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