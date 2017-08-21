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Чиновники Мін'юсту отримали винагороди більш ніж на 23 млн грн

Найбільше отримав головний держвиконавець відділу примусового виконання рішень департаменту держвиконавчої служби Мін'юсту Іван Нещадим - 8,862 мільйона гривень
Лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.
Чиновники Мін Фото: newsradio.com.ua

"Що стосується повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, відзначаємо, що інформація, подана заступником директора департаменту - начальником відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту Іриною Ярушевською, відповідає дійсності", - повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на інформацію, отриману від Мін'юсту у відповідь на запит щодо доходів одного із співробітників міністерства.

За його даними, Ярушевська за червень отримала зарплату разом з винагородою в розмірі 1,815 млн грн. Крім неї, ще семеро співробітників отримали грошові виплати, які перевищували 1 млн грн.

Найбільше з цього списку отримав головний держвиконавець відділу примусового виконання рішень департаменту держвиконавчої служби Мін'юсту Іван Нещадим - 8,862 мільйона гривень.


Фото: ru.slovoidilo.ua

Нагадаємо, що виконавчий комітет Вінницької міськради виділив більше 6 тисяч гривень депутату міськради, батьку прем’єр-міністра, Борису Гройсману "за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення".

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21 08 2017 12:57
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