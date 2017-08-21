Чиновники Мін'юсту отримали винагороди більш ніж на 23 млн грн
"Що стосується повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, відзначаємо, що інформація, подана заступником директора департаменту - начальником відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту Іриною Ярушевською, відповідає дійсності", - повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на інформацію, отриману від Мін'юсту у відповідь на запит щодо доходів одного із співробітників міністерства.
За його даними, Ярушевська за червень отримала зарплату разом з винагородою в розмірі 1,815 млн грн. Крім неї, ще семеро співробітників отримали грошові виплати, які перевищували 1 млн грн.
Найбільше з цього списку отримав головний держвиконавець відділу примусового виконання рішень департаменту держвиконавчої служби Мін'юсту Іван Нещадим - 8,862 мільйона гривень.
Фото: ru.slovoidilo.ua
Нагадаємо, що виконавчий комітет Вінницької міськради виділив більше 6 тисяч гривень депутату міськради, батьку прем’єр-міністра, Борису Гройсману "за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа