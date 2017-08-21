Чиновники Мін'юсту отримали винагороди більш ніж на 23 млн грн

Лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.

"Що стосується повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, відзначаємо, що інформація, подана заступником директора департаменту - начальником відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту Іриною Ярушевською, відповідає дійсності", - повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на інформацію, отриману від Мін'юсту у відповідь на запит щодо доходів одного із співробітників міністерства.

За його даними, Ярушевська за червень отримала зарплату разом з винагородою в розмірі 1,815 млн грн. Крім неї, ще семеро співробітників отримали грошові виплати, які перевищували 1 млн грн.

Найбільше з цього списку отримав головний держвиконавець відділу примусового виконання рішень департаменту держвиконавчої служби Мін'юсту Іван Нещадим - 8,862 мільйона гривень.



Фото: ru.slovoidilo.ua

Нагадаємо, що виконавчий комітет Вінницької міськради виділив більше 6 тисяч гривень депутату міськради, батьку прем’єр-міністра, Борису Гройсману "за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення".