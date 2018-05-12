Чиновники провели інвентаризацію святинь у Почаївській лаврі

Комісія Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника в середу провела ревізію в Свято-Успенській Почаївській лаврі.

Перевірку здійснювали в Успенському соборі, Троїцькому соборі, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

"5 грудня Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник перевірив наявність експонатів, згідно з реєстром 60-х років, на території Свято-Успенської Почаївської Лаври … В результаті перевірки всі святині виявилися на місці", - йдеться в повідомленні УПЦ МП.

Церковники повідомляють, що перевірку наявності зареєстрованих експонатів комісія заповідника провела згідно опису радянського періоду.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції України скасувало перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Відзначається, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври з порушеннями вимог чинного законодавства.

Головне управління Нацполіції у Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій держреєстратора під час реєстрації права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.