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Чиновники спустилися до шахтарів, які десять днів страйкують під землею

Гірники залишилися страйкувати
До гірників, які з 19 жовтня протестують на шахті імені Капустіна в Луганській області, спустилися чиновники.
Чиновники спустилися до шахтарів, які десять днів страйкують під землею Фото: facebook.com/pavllis

Про це в понеділок, 29 жовтня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

За словами Лисянського, з ним під землю спустилися також голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, директор департаменту Міненерговугілля з видобутку вугілля Олександр Владиченко, в.о. ПАТ "Лисичанськвугілля" Валерій Боярський, директор шахти ім. Капустіна Тимофій Мірошніков, а також голова НПГУ Лисичанська Едуард Всеволодський.

"Протестуючих гірників залишається 15 і народний депутат України Сергій Каплін. Між шахтарями, представниками міністерства і керівництвом підприємства у присутності лідерів профспілки стався діалог. Шахтарі залишилися протестувати. Ситуація залишається дуже напруженою", – розповів Павло Лисянський.


Фото: facebook.com/pavllis

Нагадаємо, під Лисичанськом Луганської області гірники шахти імені Капустіна страйкують на глибині 600 метрів під землею. Їм чотири місяці не платять зарплату.

Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних вугільних підприємств досягла 470 млн грн.

У серпні президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін у закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік", яким державним шахтам додатково виділяється 1,4 млрд грн дотацій для погашення заборгованості із заробітної плати гірникам.

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29 10 2018 22:44
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