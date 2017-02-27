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Чиновники "Укрзалізниці" незаконно привласнили 20 млн грн, - СБУ

Під час тендерів посадові особи спеціально купували в підконтрольних комерційних структурах неліквідну і крадену продукцію
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили посадовців одного з регіональних філій "Укрзалізниці" у привласненні майже 20 мільйонів гривень.
Чиновники "Укрзалізниці" незаконно привласнили 20 млн грн, - СБУ СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

Слідством було встановлено, що протягом 2015-2016 рр. чиновники під час тендерів спеціально купували в підконтрольних комерційних структурах неліквідну і крадену продукцію. Для проведення угод вони надавали підроблену документацію із внесеними недостовірними даними. Кошти в готівку зловмисники переводили, використовуючи реквізити фірм з ознаками фіктивності. За попередніми оцінками, ділки привласнили майже 20 млн грн регіональної філії. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

При обшуках у адміністративній будівлі та офісах комерційних структур правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку з доказами укладення нелегальних угод, а також велику суму готівки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що провоохоронці спіймали в Одеській області посадовця "Одеської дистанції електропостачання" регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця" на хабарі в $10,5 тис.

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27 02 2017 18:30
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