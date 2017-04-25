Чиновники з зарплатою 200 тис грн працюють по чотири години в день, - ЗМІ
Протягом тижня журналісти відвідували засідання ВСП.
"У понеділок, 3 квітня, рівно о 10:00 почалося засідання - представники Ради розглянули вісім питань, після чого о 14:00 закрили засідання. У вівторок - засідання закрили о 13:00. В середу - відповідно о 14:15, а в четвер - питання Вищої ради правосуддя були вирішені взагалі до 12:00", - повідомляє ресурс журналістських розслідувань Bihus.info.
Більшість питань була присвячена відкриттю дисциплінарних скарг та притягнення до дисциплінарної відповідальності так званих суддів Майдану, які своїми рішеннями обирали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для учасників мітингів, забороняв мирні зібрання і порушував права протестуючих. За інформацією журналістів, в 90% випадків на засіданнях протягом тижня ВСП відмовляла у відкритті дисциплінарних проваджень, в той час як терміни залучення проходять за два місяці.
При цьому, за новим законом, місячний оклад члена Ради становить близько 200 тисяч гривень на місяць.
Журналісти перевірили також тривалість робочого дня чиновників Національного агентства з питань запобігання корупції. Виявили, що голова НАПКА Наталія Корчак йде з роботи рівно по закінченні робочого дня - у вівторок, 4 квітня, - о 18:22, у середу - о 17:30, у четвер - о 18:22. Наступної середи керівниця НАПКА прийшла на роботу о 11:15, а поїхала - в 16:05.
Тиждень спостережень за НАЗКА збігся з системними проблемами в роботі реєстру декларацій, додали журналісти.
"У мене була зустріч, я зустрічалася з паном Ситником (директор НАБУ Артем Ситник, - ред.), У мене часто бувають зустрічі", - прокоментувала Корчак свій робочий графік. При цьому за минулий рік Наталія Корчак задекларувала 1,325 млн гривень заробітної плати.
Нагадаємо, восьмеро народних депутатів Верховної Ради в квітні пропустили всі засідання парламенту.
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