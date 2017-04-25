НОВИНИПрокуратура Запорізької області викрила посадових осіб підприємства "Запорізький облавтодор" ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" у розтраті понад 10 млн грн з держбюджету протягом 2016-2017 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чиновники Запорізького облавтодору розтратили понад 10 млн грн з держбюджету
Проти чиновників порушено кримінальні справи
Фото: соцемережі
Проти чиновників порушено кримінальні справи за фактом розтрати бюджетних коштів, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), повідомляє сайт прокуратури Запорізької області.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки та поліції завадили розкраданню комплектуючих військового призначення на авіаційному заводі в Запорожжі.
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