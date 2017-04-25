Чиновники Запорізького облавтодору розтратили понад 10 млн грн з держбюджету

Прокуратура Запорізької області викрила посадових осіб підприємства "Запорізький облавтодор" ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" у розтраті понад 10 млн грн з держбюджету протягом 2016-2017 років.

Проти чиновників порушено кримінальні справи за фактом розтрати бюджетних коштів, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), повідомляє сайт прокуратури Запорізької області.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки та поліції завадили розкраданню комплектуючих військового призначення на авіаційному заводі в Запорожжі.