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Чиновниці Закарпатської ОДА подарували майже мільйон гривень

Мойш-Шіман має автомобіль Mitsubishi ASX 2010 року випуску
Начальник управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва Закарпатської обласної державної адміністрації Рената Мойш-Шіман отримала в подарунок 950 тисяч гривень.
Чиновниці Закарпатської ОДА подарували майже мільйон гривень Фото: dnepr.comments.ua

Таке повідомлення вона подала до Єдиного державного реєстру декларацій. Згідно з поданим документом, зазначені гроші чиновника ЗОДА отримала від громадянина України Марії Юріївни Мойш, інформує "Слово і діло".

В електронній декларації за 2016 рік вона вказала, що не має і не користується ніякою нерухомістю. Місцем фактичного проживання і прописки вказана Біла Церква, Київської області.

Крім того, Мойш-Шіман має автомобіль Mitsubishi ASX 2010 року випуску. Разом з чоловіком, який працює на Закарпатській митниці Державно фіскальної служби України головним державним інспектором відділу митного оформлення №4 (Дзвінкове) митного поста "Лужанка", вони в минулому році заробили 172 тис. 314 грн.

Нагадаємо, що головний спеціаліст режимно-секретного сектору Управління регулювання діяльності державної авіації України (УРДДАУ), що належить до структури Міністерства оборони, Людмила Недашківська отримала в подарунок від свого батька квартиру в Києві площею майже 100 квадратних метрів.

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02 11 2017 10:17
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