Чиновниці Закарпатської ОДА подарували майже мільйон гривень

Начальник управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва Закарпатської обласної державної адміністрації Рената Мойш-Шіман отримала в подарунок 950 тисяч гривень.

Таке повідомлення вона подала до Єдиного державного реєстру декларацій. Згідно з поданим документом, зазначені гроші чиновника ЗОДА отримала від громадянина України Марії Юріївни Мойш, інформує "Слово і діло".

В електронній декларації за 2016 рік вона вказала, що не має і не користується ніякою нерухомістю. Місцем фактичного проживання і прописки вказана Біла Церква, Київської області.

Крім того, Мойш-Шіман має автомобіль Mitsubishi ASX 2010 року випуску. Разом з чоловіком, який працює на Закарпатській митниці Державно фіскальної служби України головним державним інспектором відділу митного оформлення №4 (Дзвінкове) митного поста "Лужанка", вони в минулому році заробили 172 тис. 314 грн.