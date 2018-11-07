Чиновниця Одеської міськради брала з підприємців хабарі дорогими подарунками, - СБУ

В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили у систематичному хабарництві керівника одного з підрозділів департаменту муніципальної безпеки міської ради.

"Чиновниця налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі у курортних містах на узбережжі Одеси", - розповіли у спецслужбі.

Як повідомляється, оперативники затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання хабара у вигляді цінного подарунка вартістю понад 14,5 тисяч гривень за видачу листа-узгодження на в'їзд автотранспорту у прибережну зону.



Фото: ssu.gov.ua

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (від 8 до 12). Зараз вирішується питання про оголошення чиновниці про підозру у скоєнні злочину", - додали у СБУ.