Чиновниця Одеської міськради брала з підприємців хабарі дорогими подарунками, - СБУ
"Чиновниця налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі у курортних містах на узбережжі Одеси", - розповіли у спецслужбі.
Як повідомляється, оперативники затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання хабара у вигляді цінного подарунка вартістю понад 14,5 тисяч гривень за видачу листа-узгодження на в'їзд автотранспорту у прибережну зону.
Фото: ssu.gov.ua
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (від 8 до 12). Зараз вирішується питання про оголошення чиновниці про підозру у скоєнні злочину", - додали у СБУ.
Нагадаємо, у квітні цього року затримали ще одного чиновника "Укртрансбезпеки". Він вимагав $38 тис від підприємця за видання дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. За кожен оформлений документ чиновник отримував від $100 до $500 за офіційної вартості бланка 49 грн.
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