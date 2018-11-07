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Чиновниця Одеської міськради брала з підприємців хабарі дорогими подарунками, - СБУ

Чиновниця вимагала хабара за торгівлю у прибережній зоні
В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили у систематичному хабарництві керівника одного з підрозділів департаменту муніципальної безпеки міської ради.
Чиновниця Одеської міськради брала з підприємців хабарі дорогими подарунками, - СБУ Фото: СБУ

"Чиновниця налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі у курортних містах на узбережжі Одеси", - розповіли у спецслужбі.

Як повідомляється, оперативники затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання хабара у вигляді цінного подарунка вартістю понад 14,5 тисяч гривень за видачу листа-узгодження на в'їзд автотранспорту у прибережну зону.


Фото: ssu.gov.ua

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (від 8 до 12). Зараз вирішується питання про оголошення чиновниці про підозру у скоєнні злочину", - додали у СБУ.

Нагадаємо, у квітні цього року затримали ще одного чиновника "Укртрансбезпеки". Він вимагав $38 тис від підприємця за видання дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. За кожен оформлений документ чиновник отримував від $100 до $500 за офіційної вартості бланка 49 грн.

 
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11 07 2018 10:28
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