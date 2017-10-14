Чиновницю ЛОДА затримали за водіння в нетверезому стані
На порушницю склали протокол через керування траспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, інформує ZAXID.NET.
За словами речниці патрульної поліції Львова Катерини Рибій, сьогодні близько 3-ї ночі патрульні зупинили автомобіль BMW X1, водія якого запідозрили у нетверезому водінні. Перевірка на місці показала вміст алкоголю 1,25 проміле (при допустимій нормі 0,2). Порушник не визнав результати перевірки і був доправлений до лікарні, щоб пройти медичне обстеження.
Правоохоронці не розголошують особу затриманої водія. Проте, за інформацією "Альянс медіа Україна", за кермом BMW була директорка департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації Поліні Лі. За інформацією журналістів, під час зупинки автомобіля чиновниця мала візуальні ознаки алкогольного сп'яніння.
Якщо лікарі підтвердять факт алкогольного сп’яніння, чиновниці доведеться сплатити штраф розміром 10200 грн. Також їй загрожує позбавлення водійських прав строком на рік.
Нагадаємо, що Деснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненка за водіння у нетверезому стані.
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