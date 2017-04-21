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Чиновницю Пенсійного фонду затримали за розкрадання 2 млн грн

Упродовж 2013-2016 років жінка незаконного оформила виплату понад 40 пенсій
У місті Бровари Київської області співробітники Служби безпеки та поліції затримали чиновницю управління Пенсійного фонду, яку підозрюють у привласненні понад 2 млн гривень держкоштів.
Чиновницю Пенсійного фонду затримали за розкрадання 2 млн грн Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці встановили, що жінка впродовж 2013-2016 років незаконно оформила виплату пенсій 41 людині, яка не досягла пенсійного віку. За попередніми висновками, сума незаконних виплат перевищує 2 млн гривень, повідомляє сайт СБУ.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу, чиновниці повідомлено про підозру, її було оголошено в розшук. Співробітники спецслужби затримали її в Броварах, за місцем проживання її родичів.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в Києві начальниця поштового відділення привласнювала пенсії та соціальні виплати громадян протягом 10 місяців.

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21 04 2017 18:20
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