Чиновницю Пенсійного фонду затримали за розкрадання 2 млн грн

У місті Бровари Київської області співробітники Служби безпеки та поліції затримали чиновницю управління Пенсійного фонду, яку підозрюють у привласненні понад 2 млн гривень держкоштів.

Правоохоронці встановили, що жінка впродовж 2013-2016 років незаконно оформила виплату пенсій 41 людині, яка не досягла пенсійного віку. За попередніми висновками, сума незаконних виплат перевищує 2 млн гривень, повідомляє сайт СБУ.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу, чиновниці повідомлено про підозру, її було оголошено в розшук. Співробітники спецслужби затримали її в Броварах, за місцем проживання її родичів.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в Києві начальниця поштового відділення привласнювала пенсії та соціальні виплати громадян протягом 10 місяців.