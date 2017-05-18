Чисельність населення України зменшилась майже на 19 тисяч

Чисельність наявного населення України (без урахування Криму, Севастополя та частини зони АТО) станом на 1 квітня 2017 року склала 42 млн 522,8 тисяч осіб.

Станом на 1 березня 2017 року чисельність населення України становила 42 млн 541,6 тис. осіб. Таким чином, за місяць чисельність населення країни скоротилася на 18,8 тисяч осіб (або 0,04%), - повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

При цьому на 1 квітня 2016 року чисельність наявного населення України становила 42 млн 708,7 тисяч осіб.

Таким чином, за рік українців стало менше на 185,9 тисяч осіб (або 0,44%). Природне скорочення населення України в січні-березні 2017 року склала 64 тисячі 147 осіб. При цьому за вказаний період в Україні народилися 91 тисяча 97 дітей.