ПОЛІТИКА НОВИНИДля укомплектування військових частин українську армію необхідно збільшити на 20 тис. військовослужбовцівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чисельність ЗСУ необхідно збільшити на 20 тис. військових, - Міноборони
На даний час визначена законом чисельність Збройних сил України становить 250 тис
Фото: facebook.com/ato.news
Про це заявив з Ігор Павловський, передає "Укрінформ".
"На даний час визначена законом чисельність Збройних сил України становить 250 тис. Для того, щоб виконати завдання з укомплектування бойових частин навіть на 80-85% і для охорони арсеналів ця чисельність недостатня. Тому її потрібно збільшити на 10-20 тис.", - сказав Павловський.
При цьому заступник міністра оборони наголосив, що наразі охорону складів посилено за рахунок бойових частин.
Оперативний резерв Збройних сил України на сьогоднішній день складає 130 000 осіб.
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04 10 2017 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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