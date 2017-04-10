Чисельність ЗСУ необхідно збільшити на 20 тис. військових, - Міноборони

Для укомплектування військових частин українську армію необхідно збільшити на 20 тис. військовослужбовців

Про це заявив з Ігор Павловський, передає "Укрінформ".

"На даний час визначена законом чисельність Збройних сил України становить 250 тис. Для того, щоб виконати завдання з укомплектування бойових частин навіть на 80-85% і для охорони арсеналів ця чисельність недостатня. Тому її потрібно збільшити на 10-20 тис.", - сказав Павловський.

При цьому заступник міністра оборони наголосив, що наразі охорону складів посилено за рахунок бойових частин.

Оперативний резерв Збройних сил України на сьогоднішній день складає 130 000 осіб.