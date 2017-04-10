Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Чисельність ЗСУ необхідно збільшити на 20 тис. військових, - Міноборони

На даний час визначена законом чисельність Збройних сил України становить 250 тис
Для укомплектування військових частин українську армію необхідно збільшити на 20 тис. військовослужбовців
Чисельність ЗСУ необхідно збільшити на 20 тис. військових, - Міноборони Фото: facebook.com/ato.news

Про це заявив з Ігор Павловський, передає "Укрінформ".

"На даний час визначена законом чисельність Збройних сил України становить 250 тис. Для того, щоб виконати завдання з укомплектування бойових частин навіть на 80-85% і для охорони арсеналів ця чисельність недостатня. Тому її потрібно збільшити на 10-20 тис.", - сказав Павловський.

При цьому заступник міністра оборони наголосив, що наразі охорону складів посилено за рахунок бойових частин.

Оперативний резерв Збройних сил України на сьогоднішній день складає 130 000 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2017 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.