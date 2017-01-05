CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ27 пасажирів рейсу "Аерофлоту" Москва-Бангкок отримали травми через потрапляння лайнера до зони турбулентності на підльоті до Бангкоку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Численні переломи та забої через турбулентність дістали пасажири рейсу Москва-Бангкок
Більше 10 осіб досі залишаються в лікарнях
Фото: reuters.com
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Таїланду.
У 23 постраждалих російські паспорти.
"Серйозних травм, що вимагають оперативного хірургічного втручання, зазнали три людини, у двох із них – множинні переломи ніг, в одного – ребер", – йдеться в повідомленні.
У решти постраждалих забої.
10 осіб вже виписали, іншим продовжують надавати медичну допомогу в лікарнях Таїланду.
Посольство Росії в Бангкоку повідомило про 24 постраждалих росіян і трьох підданих Таїланду, з який 15 залишаються у лікарні.
Нагадаємо, в провінції Артеміса на заході Куби в результаті краху військового літака Ан-26 загинули вісім військовослужбовців.
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