Численні переломи та забої через турбулентність дістали пасажири рейсу Москва-Бангкок

Більше 10 осіб досі залишаються в лікарнях

27 пасажирів рейсу "Аерофлоту" Москва-Бангкок отримали травми через потрапляння лайнера до зони турбулентності на підльоті до Бангкоку.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Таїланду.

У 23 постраждалих російські паспорти.

"Серйозних травм, що вимагають оперативного хірургічного втручання, зазнали три людини, у двох із них – множинні переломи ніг, в одного – ребер", – йдеться в повідомленні.

У решти постраждалих забої.

10 осіб вже виписали, іншим продовжують надавати медичну допомогу в лікарнях Таїланду.

Посольство Росії в Бангкоку повідомило про 24 постраждалих росіян і трьох підданих Таїланду, з який 15 залишаються у лікарні.

Нагадаємо, в провінції Артеміса на заході Куби в результаті краху військового літака Ан-26 загинули вісім військовослужбовців.