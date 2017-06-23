Число заручників на Донбасі зросло до 132, - Геращенко
Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТГК по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко в ефірі 5 каналу.
Вона також заявила, що 5 липня не варто очікувати обміну заручників, так як після завершення верифікації, бойовики хочуть ще раз узгодити перелік полонених, яких вони готові обміняти.
"Ми бачимо, що зростає кількість українських заручників, і зараз в цьому списку і журналіст, і цивільні особи, яких хапають за проукраїнську позицію. Натомість друга сторона, вона не підтверджує наявність багатьох осіб із цього списку. І представники ОРДО і ОРЛО вимагають, щоб Україна передала, наприклад, беркутівців, які причетні до подій на Майдані, або тих, які причетні до кровавих подій у Харкові і Одесі. Звичайно, ці люди не мають жодного відношення до Мінського процесу. І, власне, от зараз верифікація закінчення, але починається важкий етап узгодження списків", - повідомила Геращенко.
Раніше, представник України в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма, заявив, що 21 липня було досягнуто домовленості завершити узгодження списку заручників і почати процес обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.
Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) у результаті бойового зіткнення пропав безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко.
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