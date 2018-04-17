Число затриманих у Єревані сягнуло 59
У поліції Єревана їх звинувачують в адміністративних правопорушеннях, передає "Радіо Свобода".
Також 17 квітня затриманий Ашот Пашинян – син опозиційного депутата парламенту Нікола Пашиняна, який очолює протест проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни.
Зранку, як пише "Радіо Свобода", Нікол Пашинян заявив про початок "тотальних акцій непокори" і демонстративно розірвав повідомлення поліції з вимогою про припинення протестів, вручене йому заступником начальника поліції Єревана Валерієм Осіпяном.
Пашинян і його прихильники рухаються центральними вулицями Єревана, перекриваючи час від часу автомобільний рух. Опозиціонер закликав заблокувати всі підходи до будівлі парламенту Вірменії, де 17 квітня відбувається голосування за затвердження прем’єр-міністра.
Перед голосуванням владна Республіканська партія Вірменії і "Дашнакцутюн" одноголосно схвалили висунення Сержа Сарґсяна на цю посаду.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в столиці Вірменії Єревані противники висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра перекрили низку ключових автодоріг в місті.
Причина протестів - фактичне порушення Конституції країни: Саргсян вже провів два терміни на посаді президента країни. Після переходу Вірменії на парламентську систему прем'єр-міністр стає головною посадою в країні, і, по суті, призначення стане третім строком на чолі держави для Саргсяна.
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