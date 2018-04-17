Число затриманих у Єревані сягнуло 59

Поліція вірменської столиці Єревана повідомляє про затримання станом на 12:30 за місцевим часом (11:30 за Києвом) 59 мітингувальників.

У поліції Єревана їх звинувачують в адміністративних правопорушеннях, передає "Радіо Свобода".

Також 17 квітня затриманий Ашот Пашинян – син опозиційного депутата парламенту Нікола Пашиняна, який очолює протест проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни.

Зранку, як пише "Радіо Свобода", Нікол Пашинян заявив про початок "тотальних акцій непокори" і демонстративно розірвав повідомлення поліції з вимогою про припинення протестів, вручене йому заступником начальника поліції Єревана Валерієм Осіпяном.

Пашинян і його прихильники рухаються центральними вулицями Єревана, перекриваючи час від часу автомобільний рух. Опозиціонер закликав заблокувати всі підходи до будівлі парламенту Вірменії, де 17 квітня відбувається голосування за затвердження прем’єр-міністра.

Перед голосуванням владна Республіканська партія Вірменії і "Дашнакцутюн" одноголосно схвалили висунення Сержа Сарґсяна на цю посаду.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в столиці Вірменії Єревані противники висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра перекрили низку ключових автодоріг в місті.

Причина протестів - фактичне порушення Конституції країни: Саргсян вже провів два терміни на посаді президента країни. Після переходу Вірменії на парламентську систему прем'єр-міністр стає головною посадою в країні, і, по суті, призначення стане третім строком на чолі держави для Саргсяна.