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Число жертв пожежі в Кемерово зросло до 53 осіб

У справі про пожежу затримали чотирьох людей
Унаслідок пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово загинуло щонайменше 53 людини.
Число жертв пожежі в Кемерово зросло до 53 осіб Фото: vseverske.info

Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ на сторінці в Telegram.

"На цей момент підтверджена загибель 53 осіб", – йдеться в повідомленні.

Водночас російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в оперативному штабі на місці НС повідомляє, що в результаті пожежі загинуло 55 осіб.

Раніше в Слідчому комітеті РФ повідомили, що у справі про пожежу в Кемерові затримали чотирьох осіб.

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані.

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26 03 2018 09:42
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