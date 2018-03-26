Число жертв пожежі в Кемерово зросло до 53 осіб

У справі про пожежу затримали чотирьох людей

Унаслідок пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово загинуло щонайменше 53 людини.

Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ на сторінці в Telegram.

"На цей момент підтверджена загибель 53 осіб", – йдеться в повідомленні.

Водночас російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в оперативному штабі на місці НС повідомляє, що в результаті пожежі загинуло 55 осіб.

Раніше в Слідчому комітеті РФ повідомили, що у справі про пожежу в Кемерові затримали чотирьох осіб.

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані.