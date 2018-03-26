Число жертв пожежі в Кемерово зросло до 53 осіб
Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ на сторінці в Telegram.
"На цей момент підтверджена загибель 53 осіб", – йдеться в повідомленні.
Водночас російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в оперативному штабі на місці НС повідомляє, що в результаті пожежі загинуло 55 осіб.
Раніше в Слідчому комітеті РФ повідомили, що у справі про пожежу в Кемерові затримали чотирьох осіб.
Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.
З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході