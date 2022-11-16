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Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - ракетні удари рф по Україні, - прем’єр-міністр Нідерландів

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари росії по Україні.
Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - ракетні удари рф по Україні, - прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари росії по Україні.  Про це він повідомив у своєму твітері.

 

Також Марк Рютте згадав про зустріч лідерів країн G-7 та НАТО, які наразі присутні на саміті G-20  на Балі, з приводу інциденту. Усі закликають з’ясувати факти і для цього підтримати розслідування, яке почала Польща.

"Очевидно одне: цього не сталось би, якби не жахливі ракетні удари рф проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії", - зазначив він.

Масований ракетний удар рф по Україні учора, 15 листопада, застав у Києві міністра закордонних справ Нідерландів.

А ввечері, 15 листопада, коли тривали російські ракетні атаки, у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.


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16 11 2022 10:27
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