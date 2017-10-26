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Чийгоз про своє звільнення: Я думав, що мене везуть в Сибір

Президент України Петро Порошенко провів розмову по телефону зі звільненими кримськотатарськими громадськими діячами Ахтемом Чийгозом і заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим, які зараз знаходяться в Туреччині
Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз не знав про те, що його звільнять.
Чийгоз про своє звільнення: Я думав, що мене везуть в Сибір Ахтем Чийгоз. Фото: rbc.ua

"Я вас не вітаю зі свободою, бо свобода буде тоді, коли ми з Вами будемо разом з нашими кримськими татарами в Криму. Ось це буде справжня свобода. А зараз це дуже важливий, але проміжний етап нашої боротьби", - сказав у ході розмови Президент, повідомляє прес-служба глави держави.

Ахтем Чийгоз подякував Президенту за зусилля, докладені для їх звільнення. Він зазначив, що сподівався відразу ж після звільнення приїхати в Україну 

"Я припускав, що спочатку, як годиться, поїду до свого Президента, а потім поїду в турне. Але так сталося. Я взагалі думав, що мене везуть у Сибір", - повідомив Чийгоз.

"Я хочу Вам багато розповісти. Ви навіть не уявляєте, коли у в'язниці кричали: "Слава Україні!", - додав він. 

В свою чергу, Ільмі Умеров подякував главі держави та наголосив: "Найголовніша наша задача – це відновити кордони України".

Нагадаємо, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що найближчим часом Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз приїдуть до Києва, де будуть жити і працювати.

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26 10 2017 08:23
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