Conflict Intelligence Team розповіла про найманців Вагнера, убитих в Сирії, - ФОТО
Всього, завдяки інформації з відкритих джерел, вдалося дізнатися про смерть семи військових, що підписали контракт з ПВК, яку Міноборони РФ використовує в бойових діях, щоб знизити втрати серед ВС РФ.
Так, серед них, Віталій Беляєв, Азат Нуруллін, Олексій Гладишев, Іван Іллічівський, Ігор Крижановський, Савелій Сухов і Олексій Ярошевич.
Фото: nv.ua
При цьому, згідно з наявною інформацією, більшість з них раніше воювали на Донбасі в рядах терористичних груп, що входять окупаційні сили РФ.
Фото: nv.ua
"Наведені нами імена - це лише ті втрати групи Вагнера, про які є інформація у відкритих джерелах. Оцінки загальних втрат російських найманців зустрічаються рідко, хоча, наприклад, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) називає цифру до 60 осіб", - зазначили в CIT.
Фото: nv.ua
Нагадаємо, бойовики ІДІЛ повідомили, що до них в полон потрапили двоє росіян, ще 28 вересня.
3 жовтня інформаційне агентство бойовиків опублікувало відео з полоненими росіянами Романом Заболотним та Григорієм Цуркану.
Згідно з наявною інформацією, він входив в неофіційну російську ПВК Вагнера, яку Кремль використовує в Сирії, щоб зменшити втрати ЗС РФ.
Другим полоненим виявився громадянин РФ Роман Заболотний, який, згідно з деякою інформацією, також найманець Вагнера.
Пізніше стало відомо про страту Заболотного, а через деякий час підтвердилася інформація і про ліквідацію Цуркану.
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