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Conflict Intelligence Team розповіла про найманців Вагнера, убитих в Сирії, - ФОТО

Відомо про, як мінімум, сім найманців Вагнера, ліквідованих в Сирії за вересень
Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team розповіла про російських найманців неофіційної приватної військової компанії Вагнера, ліквідованих в Сирії за вересень.
Conflict Intelligence Team розповіла про найманців Вагнера, убитих в Сирії, - ФОТО Фото: з соцмереж

Всього, завдяки інформації з відкритих джерел, вдалося дізнатися про смерть семи військових, що підписали контракт з ПВК, яку Міноборони РФ використовує в бойових діях, щоб знизити втрати серед ВС РФ.

Так, серед них, Віталій Беляєв, Азат Нуруллін, Олексій Гладишев, Іван Іллічівський, Ігор Крижановський, Савелій Сухов і Олексій Ярошевич.

Фото: nv.ua

При цьому, згідно з наявною інформацією, більшість з них раніше воювали на Донбасі в рядах терористичних груп, що входять окупаційні сили РФ.

Фото: nv.ua

"Наведені нами імена - це лише ті втрати групи Вагнера, про які є інформація у відкритих джерелах. Оцінки загальних втрат російських найманців зустрічаються рідко, хоча, наприклад, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) називає цифру до 60 осіб", - зазначили в CIT.

Фото: nv.ua

Нагадаємо, бойовики ІДІЛ повідомили, що до них в полон потрапили двоє росіян, ще 28 вересня. 

3 жовтня інформаційне агентство бойовиків опублікувало відео з полоненими росіянами Романом Заболотним та Григорієм Цуркану.

Згідно з наявною інформацією, він входив в неофіційну російську ПВК Вагнера, яку Кремль використовує в Сирії, щоб зменшити втрати ЗС РФ.

Другим полоненим виявився громадянин РФ Роман Заболотний, який, згідно з деякою інформацією, також найманець Вагнера.

Пізніше стало відомо про страту Заболотного, а через деякий час підтвердилася інформація і про ліквідацію Цуркану.

 

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16 10 2017 13:49
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