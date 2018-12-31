НОВИНИРішення США про вихід з ЮНЕСКО - Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури - офіційно набирає чинності з 31 грудня 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
CША офіційно виходять з ЮНЕСКО
Рішення про вихід пов'язане з метою економії коштів та на знак протесту проти антиізраїльської позиції організації
Фото: unesco.org
Після виходу Сполучені Штати не будуть сплачувати членські внески і не зможуть обиратися у комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, інформує "Українська правда".
США будуть залучені в роботу організації як держава-спостерігач.
Про рішення вийти з ЮНЕСКО у Держдепі Сполучених Штатів повідомили у жовтні 2017 року, нагадує видання.
Також, Ізраїль офіційно повідомив Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про вихід з її складу.
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31 12 2018 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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