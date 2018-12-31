CША офіційно виходять з ЮНЕСКО

Рішення про вихід пов'язане з метою економії коштів та на знак протесту проти антиізраїльської позиції організації

Рішення США про вихід з ЮНЕСКО - Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури - офіційно набирає чинності з 31 грудня 2018 року.

Після виходу Сполучені Штати не будуть сплачувати членські внески і не зможуть обиратися у комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, інформує "Українська правда".

США будуть залучені в роботу організації як держава-спостерігач.

Про рішення вийти з ЮНЕСКО у Держдепі Сполучених Штатів повідомили у жовтні 2017 року, нагадує видання.

Також, Ізраїль офіційно повідомив Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про вихід з її складу.