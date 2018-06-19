CША погрожує запровадити мита на $200 млрд китайських товарів
Трамп повідомив, що такий крок буде відповіддю на дзеркальне рішення Китаю підвищити мита на американські товари на $50 мільярдів, повідомляє Reuters.
"Коли законодавчий процес завершиться, ці мита набудуть чинності, якщо Китай наполягатиме на впровадженні нових мит, про які він нещодавно оголосив", - заявив Трамп.
Американський президент також зауважив, що "продовжить спільну роботу з багатьох питань" з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, але США "більше не будуть надавати переваги у торгівлі Китаю чи іншим країнам світу".
Нагадаємо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.
Як відомо, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.
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