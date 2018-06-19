CША погрожує запровадити мита на $200 млрд китайських товарів

Трамп заявив, що попросив торгового представника США визначити перелік китайських товарів, на які можна запровадити нові мита

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нові мита на китайські товари на суму $200 мільярдів, якщо Китай підвищить мита на товари зі США.

Трамп повідомив, що такий крок буде відповіддю на дзеркальне рішення Китаю підвищити мита на американські товари на $50 мільярдів, повідомляє Reuters.

"Коли законодавчий процес завершиться, ці мита набудуть чинності, якщо Китай наполягатиме на впровадженні нових мит, про які він нещодавно оголосив", - заявив Трамп.

Американський президент також зауважив, що "продовжить спільну роботу з багатьох питань" з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, але США "більше не будуть надавати переваги у торгівлі Китаю чи іншим країнам світу".

Нагадаємо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Як відомо, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.