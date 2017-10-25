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CША закликають Росію звільнити всіх українських політв'язнів

Найближчим часом Умеров та Чийгоз прибудуть в Київ
США привітали звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.
CША закликають Росію звільнити всіх українських політв Фото: з вільних джерел

США також закликали Росію відпустити інших українських політв'язнів, йдеться у повідомленні посольства США в Україні, облікованому у Twitter.

"Вітаємо звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза! Російські окупанти тепер мають звільнити інших українських політв‘язнів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні.

 

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25 10 2017 21:54
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