CША закликають Росію звільнити всіх українських політв'язнів

Найближчим часом Умеров та Чийгоз прибудуть в Київ

США привітали звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.

США також закликали Росію відпустити інших українських політв'язнів, йдеться у повідомленні посольства США в Україні, облікованому у Twitter.

"Вітаємо звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза! Російські окупанти тепер мають звільнити інших українських політв‘язнів", - йдеться у повідомленні.