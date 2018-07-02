Cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі ЄвроМайдану, - Сарган

Досудове розслідування стосується подій на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року

Печерський районний суд м. Києва дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького.

Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького", - написала Сарган.

Крім того, найближчим часом розглядатимуться подібні клопотання прокурорів щодо ще трьох фігурантів даного кримінального провадження - В. Захарченка, В. Ратушняка та П. Федчука.

Досудове розслідування стосується подій на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року.

"Усі шестеро фігурантів кримінального провадження знаходяться у розшуку, ухиляються від суду і слідства", - зазначила Сарган.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Міністр юстиції Павло Петренко не виключає, що в разі обвинувального вироку у справі екс-президента Віктора Януковича його передадуть українському правосуддю, якщо ж Янукович вирішить повернутися і представляти свою позицію в суді, то держава гарантує йому безпеку.