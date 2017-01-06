Cуд над Януковичем буде проходити у відкритому для всіх форматі, - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко висловив надію, що суд над біглим президентом України Віктором Януковичем буде проходити у відкритому для всіх форматі.

"Сподіваюся, цей суд і надалі буде проходити у відкритому для всіх форматі. На відміну від тих судилищ, які здійснювали наді мною, Тимошенко та іншими опонентами тієї влади, я гарантую, що у Януковича є всі права", - повідомляє LB.ua,

Голова Генпрокуратури запевнив, що сторона захисту екс-президента Віктора Януковича отримує повну підтримку в своїх об'єктивних проханнях.

"Треба дотримуватися гуманності в будь-якому суді", - зазначив Луценко.

Генпрокурор додав, що не може спрогнозувати, коли будуть попередні рішення у справі Януковича.

"Звичайно, я хотів би, щоб перші рішення з'явилися якомога швидше, але це залежить виключно від сторін судового процесу. Моє завдання - знайти докази, сформувати підозру, підготувати обвинувальний акт і на судовому процесі об'єктивно підтримувати сторону державного обвинувачення", - сказал Луценко.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича на 16 червня.

Варто відзначити, що захист колишнього президента Віктора Януковича виступив проти розгляду його справи в Оболонському районному суді Києва судом присяжних.

Окрім того, захист екс-президента Віктора Януковича заявляв, що планує заявити клопотання про допит Президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.