Cуд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Ноздровської

Шевченківський районний суд Києва на два місяці продовжив арешт Юрію Россошанському, обвинуваченому у вбивстві юристки Ірини Ноздровської у грудні 2017 року.

Сторона обвинувачення обґрунтувала клопотання про продовження терміну тримання під вартою ризиками втечі обвинуваченого, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів, повідомляє "Громадське".

Сторона захисту наголошувала на тому, що ризики про які говорить прокуратура є необґрунтованими, їх підзахисний не винний, а злочин скоїли інші особи, встановити яких не спромоглась поліція під час досудового розслідування. Також сторона захисту наголошувала на тому, що на місці злочину відеокамерами були зафіксовані й інші особи, транспортні засоби, які не встановила поліція. Сам обвинувачений підтримав своїх адвокатів.

Суд продовжив арешт Юрію Россошанському, прокуратурою було зачитано обвинувальний акт. Також під час засідання сторони у справі визначилися з порядком дослідження доказів: спочатку буде допитано свідків та досліджено речові докази сторони обвинувачення, потім допитано потерпілих у справі, після цього допитано свідків та вивчено речові докази сторони захисту, в останню чергу допитають самого обвинуваченого.

Справа слухається за участі присяжних. Чоловіку інкримінують умисне вбивство, у разі доведення вини йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. Наступне засідання у справі відбудеться 18 лютого.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло 38-річного юриста Ірини Ноздровської, яка зникла 29 грудня.

За фактом умисного вбивства було відкрито кримінальне провадження. У поліції заявили, що, за результатами попередньої експертизи, Ноздровська померла від численних колото-різаних поранень.

Ноздровська впродовж тривалого часу домагалася обвинувального вироку для Дмитра Россошанського, який в 2015 році збив насмерть її сестру Світлану.

Дмитро Россошанський також є племінником голови Вишгородського районного суду. У червні 2017 року Россошанського засудили до семи років позбавлення волі. 27 грудня 2017 року апеляційний суд відправив справу до першої інстанції і продовжив обвинуваченому арешт на 60 діб. Під час засідання суду батько обвинуваченого, Юрій Россошанський, прямо погрожував Ірині.

Пізніше його затримали за підозрою в її вбивстві.