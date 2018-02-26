Cуд відклав розгляд позову Саакашвілі про позбавлення громадянства

Усі засідання зняли з розгляду через те, що суддя перебуває на лікарняному

Окружний адмінсуд переніс розгляд позову лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Засідання щодо позову, де третьою стороною виступає Державна міграційна служба, мали розглядати 26 лютого. Однак усі засідання зняли з розгляду через те, що суддя перебуває на лікарняному.

Суддя у цій справі - Сергій Каракашьян.

Зазначається, що у цьому позові Саакашвілі просить визнати протиправними окремі положення наказу МВС України № 715 від 16 серпня 2012 року про затвердження форми заяви про прийняття до громадянства. Саме на підставі цього наказу його позбавили українського громадянства.

Нагадаємо, що прикордонники заборонили лідеру "Руху нових сил", екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну на 3 роки - до 13 лютого 2021 року.