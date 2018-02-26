ПОЛІТИКА НОВИНИОкружний адмінсуд переніс розгляд позову лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Міністерства внутрішніх справ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Cуд відклав розгляд позову Саакашвілі про позбавлення громадянства
Усі засідання зняли з розгляду через те, що суддя перебуває на лікарняному
Фото: ukranews.com
Про це повідомляє "Укрінформ".
Засідання щодо позову, де третьою стороною виступає Державна міграційна служба, мали розглядати 26 лютого. Однак усі засідання зняли з розгляду через те, що суддя перебуває на лікарняному.
Суддя у цій справі - Сергій Каракашьян.
Зазначається, що у цьому позові Саакашвілі просить визнати протиправними окремі положення наказу МВС України № 715 від 16 серпня 2012 року про затвердження форми заяви про прийняття до громадянства. Саме на підставі цього наказу його позбавили українського громадянства.
Нагадаємо, що прикордонники заборонили лідеру "Руху нових сил", екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну на 3 роки - до 13 лютого 2021 року.
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26 02 2018 21:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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