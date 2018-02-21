Cуд за клопотанням ГПУ закрив справу екс-міністра Колобова
Про це повідомляє "Судовий репортер".
Відповідне рішення ухвалив суддя Володимир Карабань 21 лютого. Ухвала набирає законної сили протягом семи днів з моменту її проголошення у разі, якщо не подадуть апеляцію.
Колобов брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з Генерального консульства України в Барселоні. З ним був представник Печерського суду і його адвокат Ігор Фомін. У Києві в залі суду Колобова представляла адвокат Юлія Степаненко.
Обвинувачений повідомив, що живе в іспанському місті Аліканте і наразі не працює.
"Він підтвердив, що погоджується із клопотанням і йому відомі наслідки такого рішення, а саме - звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Адвокати цю позицію підтримали", - йдеться у повідомленні.
Відповідне клопотання про звільнення Колобова через закінчення строків подав заступник начальника відділу процесуального керівництва управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури Олексій Кувшинов. Він і представляв ГПУ в суді 21 лютого.
Кувшинов відмовився коментувати клопотання та рішення суду.
Як відомо, Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи.
Після Революції гідності Колобов поїхав в Іспанію, де у вересні 2014 року зареєструвався на проживання у місті Аліканте.
12 січня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол оголосив Юрія Колобова в міжнародний розшук за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Однак, потім інформація про Колобова зникла з сайту Інтерполу.
Оскільки колишній чиновник перебуває під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року був направлений запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.
В березні цього року, ГПУ отримала від Іспанії офіційну відповідь про відмову в екстрадиції в Україну Колобова.
Згодом Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.
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