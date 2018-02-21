Cуд за клопотанням ГПУ закрив справу екс-міністра Колобова

Колобов брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з Генерального консульства України в Барселоні

Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Відповідне рішення ухвалив суддя Володимир Карабань 21 лютого. Ухвала набирає законної сили протягом семи днів з моменту її проголошення у разі, якщо не подадуть апеляцію.

Колобов брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з Генерального консульства України в Барселоні. З ним був представник Печерського суду і його адвокат Ігор Фомін. У Києві в залі суду Колобова представляла адвокат Юлія Степаненко.

Обвинувачений повідомив, що живе в іспанському місті Аліканте і наразі не працює.

"Він підтвердив, що погоджується із клопотанням і йому відомі наслідки такого рішення, а саме - звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Адвокати цю позицію підтримали", - йдеться у повідомленні.

Відповідне клопотання про звільнення Колобова через закінчення строків подав заступник начальника відділу процесуального керівництва управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури Олексій Кувшинов. Він і представляв ГПУ в суді 21 лютого.

Кувшинов відмовився коментувати клопотання та рішення суду.

Як відомо, Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи.

Після Революції гідності Колобов поїхав в Іспанію, де у вересні 2014 року зареєструвався на проживання у місті Аліканте.

12 січня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол оголосив Юрія Колобова в міжнародний розшук за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Однак, потім інформація про Колобова зникла з сайту Інтерполу.

Оскільки колишній чиновник перебуває під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року був направлений запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

В березні цього року, ГПУ отримала від Іспанії офіційну відповідь про відмову в екстрадиції в Україну Колобова.

Згодом Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.