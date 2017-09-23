Cуддю, який намагався підкупити Холодницького, взяли під варту

Cуддю Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного, який намагався дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому, взято під варту з можливістю внесення застави у сумі 5 млн гривень.

Запобіжний захід обрано у Печерському суді Києва за клопотанням прокуратури судді Кіровського районного суду м. Дніпра.

Розгляд справи щодо голови суду триває, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Нагадаємо, що двох суддів з Дніпропетровщини, які запропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар у 300 тисяч доларів США, затримали у Києві.

Співробітники СБУ затримали обох суддів у Києві в кабінеті керівника САП під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тисяч доларів.