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Cуддю, який намагався підкупити Холодницького, взяли під варту

Розгляд справи щодо голови суду триває
Cуддю Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного, який намагався дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому, взято під варту з можливістю внесення застави у сумі 5 млн гривень.
Cуддю, який намагався підкупити Холодницького, взяли під варту Фото: ssu.gov.ua

Запобіжний захід обрано у Печерському суді Києва за клопотанням прокуратури судді Кіровського районного суду м. Дніпра.

Розгляд справи щодо голови суду триває, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Нагадаємо, що двох суддів з Дніпропетровщини, які запропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар у 300 тисяч доларів США, затримали у Києві.

Співробітники СБУ затримали обох суддів у Києві в кабінеті керівника САП під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тисяч доларів.

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23 09 2017 15:18
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