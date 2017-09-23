CУСПІЛЬСТВО НОВИНИCуддю Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного, який намагався дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому, взято під варту з можливістю внесення застави у сумі 5 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Cуддю, який намагався підкупити Холодницького, взяли під варту
Розгляд справи щодо голови суду триває
Фото: ssu.gov.ua
Запобіжний захід обрано у Печерському суді Києва за клопотанням прокуратури судді Кіровського районного суду м. Дніпра.
Розгляд справи щодо голови суду триває, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Нагадаємо, що двох суддів з Дніпропетровщини, які запропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар у 300 тисяч доларів США, затримали у Києві.
Співробітники СБУ затримали обох суддів у Києві в кабінеті керівника САП під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тисяч доларів.
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23 09 2017 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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