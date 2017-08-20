Cуди саботують справи, передані НАБУ і САП, - Ситник

Із восьми десятків справ, які НАБУ та САП скерували до суду, розгляд кожної четвертої досі не почали

В українських судах відбувається повний саботаж справ, переданих Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

"Повний саботаж з боку судових органів. Це дійсно величезна проблема. Справи місяцями просто не слухаються в суді", - заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Радіо Свобода.

Із восьми десятків справ, які НАБУ та САП скерували до суду, розгляд кожної четвертої досі не почали. Є лише поодинокі вироки, більшість яких стосуються другорядних учасників корупційних схем, зауважив Ситник.

За його словами, деякі справи не розглядаються більше року.

"Причому достатньо прості справи, які просто лежать без рішення. Єдиний вихід з цього всього, що нами вже було тисячу разів сказано, – це створення Антикорупційного суду, який буде це все слухати", - сказав глава НАБУ.

Він вважає, що "осінь і буде тим екзаменом для нашої влади на предмет того, чи є дійсно політична воля" створити Антикорупційний суд.

Ситник зазначив, що затягування процесу в судах – це навіть гірше, ніж виправдальний вирок.

"Тобто, судді, з одного боку, бояться виносити виправдальні вироки, але використовується тактика затягування з метою максимальної дискредитації НАБУ і САП", - сказав він.

Ситник повідомив, що з понад 80 справ, розслідування яких з боку НАБУ завершене, немає жодного вироку по справах, по яких є процесуальна боротьба між стороною захисту і стороною обвинувачення.

"Вироки які є, то це вироки, де затверджувалися в основному угоди прокурорів", - сказав він.

Глава НАБУ висловив упевненість, що на суддів здійснюється тиск, щоб вони гальмували розгляд справ, переданих НАБУ і САП.

Зазначимо, з 1 січня по 30 червня цього року Національне антикорупційне бюро України отримало 411 скарг на своїх співробітників.