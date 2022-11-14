Cупутник NASA досяг орбіти Місяця

Крихітний супутник NASA завершив свою історичну подорож до Місяця. CAPSTONE вагою 25 кілограмів вийшов на орбіту навколо супутника Землі 13 листопада, ставши першим кусбатом, якому вдалося досягти найближчого космічного сусіда нашої планети.

Про це повідомляє Space.com.

Апарат успішно увімкнув свої двигуни вночі 14 листопада, після чого NASA підтвердило успіх цього етапу місії. Завдяки маневру CAPSTONE вийшов на орбіту навколо Місяця, яку пізніше займатиме навколомісячна станція Gateway, яку планує збудувати NASA.

В агентстві планують запустити перші частини станції, яка стане основою місії "Артеміда" у 2024 році. Але перед цим NASA потрібно більше дізнатися про особливості орбіти, для чого потрібний CAPSTONE. Він перевірить стабільність орбіти під час місії, розрахованої на шість місяців.

CAPSTONE також проведе комунікаційні та навігаційні тести, деякі з них спільно з місячним розвідувальним орбітальним апаратом NASA, що знаходиться на орбіті навколо Місяця з 2009 року.

Разом з тим крихітний супутник поки не готовий розпочати дослідження. Для початку йому потрібно точно налаштувати траєкторію руху.

"Цього тижня будуть проведені два невеликі корегувальні маневри, щоб переконатися, що космічний корабель знаходиться на складній місячній орбіті", – заявили в компанії Advanced Space, яка створила CAPSTONE і проводить управління ним.

CAPSTONE запустили у липні. Незабаром після того, як він відокремився від ракети-носія, зв'язок із супутником був втрачений. Разом із тим через деякий час фахівці NASA змогли відновити зв'язок з апаратом і він прибув на орбіту Місяця як і планувалося.

Раніше повідомлялось, що безпілотний військовий космічний літак США 12 листопада повернувся на Землю після рекордних 908 днів на орбіті.