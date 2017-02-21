ПОЛІТИКА НОВИНИЖурналісти показали маєток екс-регіонала та колишнього міністра енергетики Юрія Бойка на Осокорках у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дача регіонала Бойка збудована у стилі "російська народна казка", - ФОТО
Територія під маєтком близько 1,5 гектарів де, всупереч закону, перекритий вихід до узбережжя
Фото: bihus.info
Журналіст програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" Леся Іванова відзняла недобудовану дачу Бойка, інформує bihus.info.
Маєток збудовано у дизайні "російська народна казка".
Фото: bihus.info
Територія під маєтком близько 1,5 гектарів.
Фото: bihus.info
Ще гектар - оренда узбережжя. Вихід до води всупереч закону - перекритий.
Фото: bihus.info
Нагадаємо, лідер парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко подав електронну декларацію за 2015 рік, вказавши квартиру в Російській Федерації, яка належить його дружині.
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21 02 2017 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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