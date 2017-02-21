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Дача регіонала Бойка збудована у стилі "російська народна казка", - ФОТО

Територія під маєтком близько 1,5 гектарів де, всупереч закону, перекритий вихід до узбережжя
Журналісти показали маєток екс-регіонала та колишнього міністра енергетики Юрія Бойка на Осокорках у Києві.
Дача регіонала Бойка збудована у стилі "російська народна казка", - ФОТО Фото: bihus.info

Журналіст програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" Леся Іванова відзняла недобудовану дачу Бойка, інформує bihus.info.

Маєток збудовано у дизайні "російська народна казка".


Фото: bihus.info

Територія під маєтком близько 1,5 гектарів.


Фото: bihus.info

Ще гектар - оренда узбережжя. Вихід до води всупереч закону - перекритий.


Фото: bihus.info

Нагадаємо, лідер парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко подав електронну декларацію за 2015 рік, вказавши квартиру в Російській Федерації, яка належить його дружині.

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21 02 2017 12:39
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