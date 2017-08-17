ПОЛІТИКА НОВИНИДуховний лідер Тибету Далай-лама виступив за те, щоб штаб-квартира НАТО переїхала в Москву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Далай-лама пропонує перенести штаб-квартиру НАТО у Москву
За словами далай-лами, "в російському менталітеті НАТО - символ ворожої сили"
Далай-лама. Фото: AFP
Духовний лідер Тибету Далай-лама вважає, що розміщення офісу НАТО в Москві може принести "психологічне полегшення".
"Якщо офіс Альянсу виявиться в Москві, психологічно всім стане легше, виникне відчуття, що тепер ви і американці разом", - заявив лідер Тибету Далай-лама в інтерв'ю радіостанції "Коммерсант FM".
При цьому, духовний лідер пожартував, що "після такої пропозиції його не пустять в Америку".
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Нагадаємо, що у вересні 2014 року далай-лама заявляв, що президент РФ Володимир Путін ізолює власну країну, "намагаючись заново відбудувати Берлінську стіну".
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