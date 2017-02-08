Далекий Схід стане засушливою землею, якщо Кім Чен Ин зробить помилку, - президент Філіппін
"Цей Кім Чен Ин дурень. Він грає з небезпечними іграшками, цей дурень. Це пухке обличчя, яке виглядає доброзичливим. Цей сучий син. Якщо він зробить помилку, Далекий Схід стане засушливої землею. Це потрібно зупинити, цю ядерну війну. Обмежена конфронтація, і вона вибухає тут, я скажу вам, опади можуть виснажити ґрунт, ресурси, і я не знаю, що з нами станеться", - сказав Дутерте, повідомляє Reuters.
Цього року Дутерте є головою Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). У понеділок, 7 серпня, відбудеться Регіональний форум АСЕАН, в якому візьмуть участь 27 країн, включаючи Австралію, Китай, Індію, Японію, Росію, Північну і Південну Корею і США.
Дутерте і раніше критикував Кім Чен Ина за його ядерні амбіції. Так, у квітні він поставив під сумнів розсудливість північнокорейського лідера і закликав США продемонструвати стриманість і не "клювати на наживку" чоловіка, який "хоче кінця миру".
Як інформував iPress.ua, у Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.
Режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.
КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.
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