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Далекий Схід стане засушливою землею, якщо Кім Чен Ин зробить помилку, - президент Філіппін

Дутерте вкотре облаяв лідера КНДР
Президент Філіппін Родріго Роа Дутерте назвав лідера КНДР Кім Чен Ина "дурнем" і "сучим сином" через його ядерні амбіції.
Далекий Схід стане засушливою землею, якщо Кім Чен Ин зробить помилку, - президент Філіппін Кім Чен Ин. Фото: telegraf-EPA

"Цей Кім Чен Ин дурень. Він грає з небезпечними іграшками, цей дурень. Це пухке обличчя, яке виглядає доброзичливим. Цей сучий син. Якщо він зробить помилку, Далекий Схід стане засушливої землею. Це потрібно зупинити, цю ядерну війну. Обмежена конфронтація, і вона вибухає тут, я скажу вам, опади можуть виснажити ґрунт, ресурси, і я не знаю, що з нами станеться", - сказав Дутерте, повідомляє Reuters.

Цього року Дутерте є головою Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). У понеділок, 7 серпня, відбудеться Регіональний форум АСЕАН, в якому візьмуть участь 27 країн, включаючи Австралію, Китай, Індію, Японію, Росію, Північну і Південну Корею і США.

Дутерте і раніше критикував Кім Чен Ина за його ядерні амбіції. Так, у квітні він поставив під сумнів розсудливість північнокорейського лідера і закликав США продемонструвати стриманість і не "клювати на наживку" чоловіка, який "хоче кінця миру".

Як інформував iPress.ua, у Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.

Режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.

КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.

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