НОВИНИросійська армія замінувала Каховську дамбу "великою кількістю вибухівки".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данілов: У разі підриву рф Каховської ГЕС, Крим на 10-15 років залишиться без води
Олексій Данілов Фото: Укрінформ
У разі підриву Каховської ГЕС російськими військами, тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років.
Про це в інтерв’ю британському телеканалу Sky News заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.
"Доведеться почекати і подивитися, але якщо вони все ж підірвуть (Каховську ГЕС – ред.), то ідея водопостачання в Криму зникне років на 10-15, а може, й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води", – сказав він.
Данілов нагадав, що російська армія замінувала Каховську дамбу "великою кількістю вибухівки".
Секретар РНБО також висловив впевненість, що допомога Великої Британії Україні продовжиться під час роботи нового прем’єра.
"Я більш ніж впевнений, що наступний прем’єр-міністр зробить те саме для нашої країни, що зробили Джонсон і Трасс, і це буде продовженням великої допомоги, яку надає народ Великої Британії", – зазначив він.
Раніше секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов вже заявляв, що підрив росіянами Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи з величезною кількістю людських жертв, а також унеможливить водопостачання до Криму на найближчі роки.
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25 10 2022 16:36 МЕДІА
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