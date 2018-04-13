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Данія хоче прив’язати "Північний потік-2" до українського транзиту

Політики зажадали від Росії оголосити, що Україна не втратить своє важливе значення країни-транзитера через будівництво "Північного потоку-2"
Данія хоче прив’язати будівництво газопроводу "Північний потік-2" до збереженням ролі України як країни-транзитера газу.
Данія хоче прив’язати "Північний потік-2" до українського транзиту

Про це у четвер після зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє Reuters.

"Українське питання має вирішальне значення в цьому контексті", - зазначив Расмуссен. Обидва політики зажадали від Росії оголосити, що Україна не втратить своє важливе значення країни-транзитера через будівництво "Північного потоку-2".

Расмуссен також зазначив, що уряд Данії досі не надав дозволу для будівництва газопроводу у своїй винятковій економічній зоні. Законодавство Данії вимагає, щоб уряд також "розглядав геополітичні обставини". Зараз це питання розглядає МЗС Данії.

За його словами, зрозуміло, що в контексті "Північного потоку-2" мова йде не тільки про комерційний проект, а й про політику. Він радий, що у понеділок це також підкреслила Ангела Меркель.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Раніше, Президент України Петро Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку-2", заявивши, що проект є економічно невиправданим.

За словами Ангели Меркель, німецька сторона взяла до уваги позицію України щодо будівництва газопроводу "Північний потік–2" і вважає важливим збереження транзиту через територію України.

 

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13 04 2018 09:22
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