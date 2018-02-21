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Данія надасть Україні 65 млн євро на підтримку прав людини та економічного зростання

Влада Данії офіційно оголосили про нову програму данської сусідства
Данія виділить Україні 65 млн євро в рамках програми з підтримки прав людини, демократії та сталого економічного зростання.
Данія надасть Україні 65 млн євро на підтримку прав людини та економічного зростання Фото: reuters.com

"Офіційно оголошую про нову програму данської сусідства. Програма передбачає виділення Україні 65 млн євро на роботу в таких галузях, як права людини, демократія і стале економічне зростання", -  сказав міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен в ході спільної з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним прес-конференції, інформують "Українські Новини".

Клімкін, у свою чергу, додав, що багато проектів у сферах боротьби з корупцією, децентралізації та енергоефективності вже були проведені за підтримки Данії.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Данії Андерс Самуельсен відмовився відповідати на запитання, прогресує Україна за президента Петра Порошенка чи ні.

 

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21 02 2018 13:54
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