НОВИНИДанія виділить Україні 65 млн євро в рамках програми з підтримки прав людини, демократії та сталого економічного зростання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данія надасть Україні 65 млн євро на підтримку прав людини та економічного зростання
Влада Данії офіційно оголосили про нову програму данської сусідства
Фото: reuters.com
"Офіційно оголошую про нову програму данської сусідства. Програма передбачає виділення Україні 65 млн євро на роботу в таких галузях, як права людини, демократія і стале економічне зростання", - сказав міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен в ході спільної з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним прес-конференції, інформують "Українські Новини".
Клімкін, у свою чергу, додав, що багато проектів у сферах боротьби з корупцією, децентралізації та енергоефективності вже були проведені за підтримки Данії.
Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Данії Андерс Самуельсен відмовився відповідати на запитання, прогресує Україна за президента Петра Порошенка чи ні.
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