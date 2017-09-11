Данія планує заборонити будувати "Північний потік-2" на своїй території
Про це в середу на газовій конференції в Мілані повідомив Пол Коркоран - головний фінансовий директор зареєстрованої в Швейцарії Nord Stream 2 AG, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Platts.
За його словами, перешкодою для будівництва стане законопроект, який готується парламентом Данії. Він розширить перелік підстав, за якими данський уряд зможе відмовляти в дозволі на будівництво в своїх територіальних водах: до екологічних ризиків додадуться міркування національної безпеки.
Як повідомляє EuroObserver, законопроект підтримують і уряд Данії, і основні опозиційні партії. Він буде прийнятий в листопаді і вступить в силу в січні 2018 року.
В цьому випадку доведеться змінювати маршрут. Замість територіальних вод Данії трубу доведеться прокладати в її виключній економічній зоні. За словами Кокорана, це "стане причиною імовірної відстрочки", а також "збільшить вартість" проекту.
Будівництво російським "Газпромом" нового газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море завдасть Україні значних збитків, які можуть становити до 3% валового внутрішнього продукту.
Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію щодо поширення на газопроводи з третіх країн вимог Третьої газової директиви, що дозволить частково контролювати російський газопровід "Північний потік-2".
Нагадаємо, Данія і Литва мають намір погодити свою позицію щодо Північного потоку-2 (Nord Stream 2) і впливати на Єврокомісію для більш ретельного ставлення до проекту.
Міністри закордонних справ двох країн розкритикували плани розширення газопроводу Nord Stream, прокладеного дном Балтійського моря між Росією і Німеччиною. Литва і Данія вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.
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