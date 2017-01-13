Данія у відповідь на дії Росії в Калінінграді збільшує витрати на оборону
Про новий курс Данії повідомив глава Міноборони королівства Клаус Хьорт Фредеріксен в інтерв'ю місцевим ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.
"Данія збільшує військові витрати у зв'язку з "російською загрозою", – заявив глава Міноборони країни.
Про обсяги військового бюджету в Копенгагені поки не визначилися.
У свою чергу міністр уточнив, що Вашингтон наполегливо рекомендує, щоб військові витрати в Данії збільшилися до 2% від ВВП країни.
"Ми відчуваємо колосальний тиск як від адміністрації Обами, і, як ми розуміємо, від майбутньої адміністрації президента Трампа (з вимогою) підвищити витрати до 2%", - пояснив міністр.
У минулому жовтні Росія розмістила Калінінградській області ракетні комплекси Іскандер. Крім того, в регіоні також з'явилися берегові ракетні комплекси Бастіон і Бал, а також на Балтику перевели зі складу Чорноморського флоту два ракетних корвети Зелений дол і Серпухов, оснащених крилатими ракетами Калібр-НК.
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