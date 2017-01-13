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Данія у відповідь на дії Росії в Калінінграді збільшує витрати на оборону

Данія збільшує військові витрати, не більше 2% від ВВП
В Данії всерйоз стурбовані мілітаризацією Росії в Калінінградській області, де з'явилися потужні Іскандери, у зв'язку з чим Королівство оголосило про збільшення витрат на оборону.
Данія у відповідь на дії Росії в Калінінграді збільшує витрати на оборону Ракетний комплекс "Іскандер". Фото: dt.ua

Про новий курс Данії повідомив глава Міноборони королівства Клаус Хьорт Фредеріксен в інтерв'ю місцевим ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

"Данія збільшує військові витрати у зв'язку з "російською загрозою", – заявив глава Міноборони країни.

Про обсяги військового бюджету в Копенгагені поки не визначилися.

У свою чергу міністр уточнив, що Вашингтон наполегливо рекомендує, щоб військові витрати в Данії збільшилися до 2% від ВВП країни.

"Ми відчуваємо колосальний тиск як від адміністрації Обами, і, як ми розуміємо, від майбутньої адміністрації президента Трампа (з вимогою) підвищити витрати до 2%", - пояснив міністр.

У минулому жовтні Росія розмістила Калінінградській області ракетні комплекси Іскандер. Крім того, в регіоні також з'явилися берегові ракетні комплекси Бастіон і Бал, а також на Балтику перевели зі складу Чорноморського флоту два ракетних корвети Зелений дол і Серпухов, оснащених крилатими ракетами Калібр-НК.

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