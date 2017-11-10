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Данія розгляне закон, який може заблокувати будівництво "Північного потоку-2"

За діючим законодавством подібні проекти, які використовують територіальні води Данії, можна заблокувати лише на основі екологічних побоювань
Парламент Данії у четвер вперше буде обговорювати новий закон, запропонований урядом, який дасть змогу заблокувати проект газопроводу "Північний потік-2".
Данія розгляне закон, який може заблокувати будівництво "Північного потоку-2" Фото: allseas.com

За діючим законодавством подібні проекти, які використовують територіальні води Данії, можна заблокувати лише на основі екологічних побоювань.

Згідно з новим законом, країна також буде враховувати питання безпеки, зовнішньої політики, оборони та політичні проблеми, перш ніж надавати схвалення на будівництво. Про це повідомляє EUobserver.

Закон може набрати чинності в січні 2018 року, але залишається невизначеним, чи буде це достатньо швидко, щоб заблокувати очікувану заявку будівельників російського газопроводу.

Консорціум Nord Stream, розміщена у Швейцарії "дочка" російської державної компанії "Газпром", має намір побудувати газопровід протяжністю 1200 км по дну Балтійського моря до Німеччини.

Його запланований маршрут пройде через економічні зони Фінляндії та Швеції, а також через 139 км територіальних вод Данії, зосереджуючи майже весь експорт російського газу до Європи на одному маршруті.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газі в ЄС.

Німеччина, головний бенефіціар проекту, підтримує  "Північний потік-2" з економічних міркувань, заявивши, що він додасть ресурсів на ринок і знизить ціни.

У червні Європейська комісія попросила держави-члени надати їй мандат на ведення переговорів безпосередньо з Росією. Для надання мандату необхідно отримати кваліфіковану більшість, тобто дозвіл мають дати 21 з 28 країн ЄС.

Нагадаємо, Данія і Литва мають намір погодити свою позицію щодо Північного потоку-2 (Nord Stream 2) і впливати на Єврокомісію для більш ретельного ставлення до проекту.

Міністри закордонних справ двох країн розкритикували плани розширення газопроводу Nord Stream, прокладеного дном Балтійського моря між Росією і Німеччиною. Литва і Данія вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.

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