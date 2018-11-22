Данія зупинила поставки зброї до Саудівської Аравії через вбивство Хашоггі

Данія призупинила експорт військового обладнання в Саудівську Аравію.

"Данія припиняє експорт військового обладнання в Саудівську Аравію, посилаючись на погіршення і без того жахливої ситуації в Ємені і вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі", - повідомило агентство Associated Press, посилаючись на МЗС країни.

За словами міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена, Саудівська Аравія "наразі поводить себе руйнівно в деяких областях".

Глава зовнішньополітичного відомства висловив надію на те, що рішення Данії "може створити подальший імпульс і спонукати більше країн ЄС до підтримки жорсткої імплементації законодавчої бази ЄС".

Заборона також буде поширюватися на експорт продукції подвійного призначення, зазначає агентство.

Додамо, влада Німеччини заборонить в’їзд на свою територію для 18 громадян Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що США оголосили про введення санкцій щодо 17 громадян Саудівської Аравії, підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі. Салмана серед них немає.

Хашоггі, який втік із Саудівської Аравії та мав посвідку на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов у саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві. Місцева генеральна прокуратура за підсумками розслідування дійшла висновку, що журналіст став жертвою спланованого вбивства. Його задушили відразу після того, як він увійшов до будівлі дипмісії. Після вбивства тіло журналіста було розчленовано і знищено.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив у будинок) просто не потрапив на камери відеоспостереження. Однак пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.