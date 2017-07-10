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Данська поліція знайшла голову і ноги загиблої журналістки Кім Валль

У серпні за нез'ясованих обставин журналістка загинула на підводному човні Nautilus
Данська поліція знайшла фрагменти тіла шведської журналістки Кім Валль, яка у серпні цього року загинула під час плавання на підводному човні Nautilus з винахідником Пітером Медсеном.
Данська поліція знайшла голову і ноги загиблої журналістки Кім Валль Фото: afp.com

Водолази знайшли в морі голову і ноги журналістки, які були запаковані в пластикові пакети, повідомила поліція Копенгагена в суботу, 7 жовтня, пише AP.

У пакетах також знаходились шматки металу, за допомогою яких вони були втоплені. Також були знайдені ніж і фрагменти одягу жінки.

Поліція повідомила, що на голові журналістки не було ніяких пошкоджень, хоча раніше Пітер Медсен повідомив, що вона загинула випадково від удару металевим люком на підводному човні.

На початку жовтня данська поліція повідомила, що на жорсткому диску комп'ютера з офісу Медсена були знайдені відеозаписи, на яких жінкам відрізають голови, а також спалюють їх.

Нагадаємо, Кім Валль зникла 10 серпня в Данії. Журналістка готувала репортаж про найбільшу у світі саморобну субмарину Nautilus. Вранці 11 серпня з човна надійшов сигнал про лихо. Згодом судно затонуло. Медсен, який врятувався, спочатку заявив, що перед цим висадив Валль на берег, але потім стверджував, що жінка загинула на борту човна через нещасний випадок. Він повідомив поліції, що викинув тіло за борт у бухті на південь від Копенгагена.

22 серпня у морі було знайдено тіло без кінцівок і голови, яке поліція за допомогою ДНК-експертизи ідентифікувала як тіло Кім Валль. Згодом на тілі знайшли сліди ножових поранень.

3 жовтня стало відомо, що на жорсткому диску, власником якого, імовірно, є данський винахідник Пітер Мадсен, знайшли відео з обезголовленням та катуванням жінок. Медсен наполягає, що непричетний до цих записів.

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07 10 2017 18:20
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