Данський наркодилер з великою партією коноплі помилково сів замість таксі в машину поліції

У Копенгагені наркодилер переплутав машину таксі з патрульним автомобілем.

Як повідомляє міська поліція, чоловік "дуже здивувався", виявивши свою помилку.

Дилер перебував у районі Христианія – неофіційній "державі всередині держави", де поширена торгівля легкими наркотиками. Він поспіхом спробував зупинити таксі, щоб поїхати додому. У машину до поліцейських чоловік сів, маючи при собі деяку кількість коноплі.

Дилера затримали, йому загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, Данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з низкою захворювань.

У Норвегії відтепер не саджатимуть за ґрати за зберігання наркотиків. Замість відправляти людей до тюрми, їх лікуватимуть.