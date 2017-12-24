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Данський наркодилер з великою партією коноплі помилково сів замість таксі в машину поліції

Чоловіка затримали
У Копенгагені наркодилер переплутав машину таксі з патрульним автомобілем.
Данський наркодилер з великою партією коноплі помилково сів замість таксі в машину поліції Фото: gettyimages.com

Як повідомляє міська поліція, чоловік "дуже здивувався", виявивши свою помилку.

Дилер перебував у районі Христианія – неофіційній "державі всередині держави", де поширена торгівля легкими наркотиками. Він поспіхом спробував зупинити таксі, щоб поїхати додому. У машину до поліцейських чоловік сів, маючи при собі деяку кількість коноплі.

Дилера затримали, йому загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, Данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з низкою захворювань.

У Норвегії відтепер не саджатимуть за ґрати за зберігання наркотиків. Замість відправляти людей до тюрми, їх лікуватимуть.

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24 12 2017 19:41
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