CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Копенгагені наркодилер переплутав машину таксі з патрульним автомобілем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данський наркодилер з великою партією коноплі помилково сів замість таксі в машину поліції
Чоловіка затримали
Фото: gettyimages.com
Як повідомляє міська поліція, чоловік "дуже здивувався", виявивши свою помилку.
Дилер перебував у районі Христианія – неофіційній "державі всередині держави", де поширена торгівля легкими наркотиками. Він поспіхом спробував зупинити таксі, щоб поїхати додому. У машину до поліцейських чоловік сів, маючи при собі деяку кількість коноплі.
Дилера затримали, йому загрожує позбавлення волі.
Нагадаємо, Данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з низкою захворювань.
У Норвегії відтепер не саджатимуть за ґрати за зберігання наркотиків. Замість відправляти людей до тюрми, їх лікуватимуть.
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24 12 2017 19:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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