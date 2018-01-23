Данилюк анонсував можливий вихід України на міжнародні ринки капіталу
Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає Reuters.
"Є фінансові потреби, і, як міністр фінансів, я повинен їх задовольняти. Кожного разу, коли ринки готові, коли у нас є оптимальний час, ми повинні використовувати ринок. У нас є плани на цей рік, і інвестори чекають нас", - підкреслив міністр.
Данилюк додав, що можливість випуску євробондів може з'явитися до кінця червня.
"Отримання коштів через продаж єврооблігацій не послабляє прагнення країни проводити реформи, які вимагає від Києва основний кредитор - Міжнародний валютний фонд", - уточнив політик.
Одна із вимог МВФ - створення Антикорупційного суду. Фонд розкритикував президентський законопроект і незадоволений тим, що документ не гарантує незалежність суду.
"Сподіваюся, ми отримаємо документ, який задовольнить всіх. Ми завжди серйозно дивимося на те, що пропонує нам МВФ. Особливо в питаннях, де в України менше досвіду. 2018 рік - це не кінець історії. У нас дуже тривала співпраця з МВФ. І ясно, що ми будемо продовжувати працювати разом", - наголосив Данилюк.
Як відомо, раніше голова Мінфіну заявив, що МВФ може припинити співпрацю з Україною, якщо реформи не будуть продовжені.
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