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Данилюк хоче притягнути Насірова до дисциплінарної відповідальності

Друга догана – це звільнення
Міністр фінансів України Олександр Данилюк ініціював притягнення до дисциплінарної відповідальності голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Данилюк хоче притягнути Насірова до дисциплінарної відповідальності Роман Насіров. Фото: fdlx.com

"За систематичне порушення доручень міністра фінансів і неузгоджену відсутність на робочому місці я ініціював залучення Насірова до дисциплінарної відповідальності. Друга догана – це звільнення", - заявив міністр в ході прес-конференції, інформує "112 Україна".

Зокрема, Данилюк має намір звернутися в НАБУ і НАПК з приводу поїздки Романа Насірова в США на інавгурацію президента Дональда Трампа.

"Де знаходився голова ДФС? В Америці. Замість того, щоб реалізовувати завдання він займається самопіаром. Він поїхав у відпустку, не погодивши це з міністром фінансів і прем'єром. Це вимога законодавства та грубе порушення. Він поїхав на інавгурацію президента США, а це недешеве задоволення", - сказав глава Мінфіну.

За інформацією Данилюка, участь у заходах в США, які відвідував Данилюк, коштує 250 тис. доларів. Він вважає за необхідне перевірити, чи є вона в декларації.

"А якщо ні, якщо це було безкоштовно, я хочу спитати, чому саме його запрошують. Законодавство забороняє приймати такі подарунки і такі послуги. Я повинен звернутися в НАПК і НАБУ, щоб вони проаналізували цю ситуацію", - сказав Данилюк.

Нагадаємо, що 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа. Офіційно Україна була представлена на ній послом Валерієм Чалим. Також у Вашингтоні помітили Романа Насірова. В свою чергу, голова ДФС заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа.

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