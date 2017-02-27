Данилюк каже, що ДФС стримує економічне зростання України

Міністр впевнений, що неправомірні перевірки і нарахування все ще практикуються податківцями

Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що політика, якої дотримується Державна фіскальна служба, стримує економічне зростання країни.

"ДФС намагається вирішувати короткострокову задачу щодо зборів податків, а в довгостроковій перспективі робить державі тільки гірше, стримуючи економічне зростання", - заявив Данилюк, повідомляє LIGA.net.

Міністр зазначив, що глава ДФС Роман Насіров не звітує перед ним про виконання ключових показників ефективності KPI.

Неправомірні перевірки і нарахування все ще практикуються податківцями, впевнений міністр.

"Поки вони звітують вибірково: показують те, що їм вигідно. Повної картини ми не бачимо. Збір податків виконується, але незрозуміло, притиснули вони бізнес, або може десь ПДВ відшкодували", - підкреслив Данилюк.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало запит від Міністра Фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.