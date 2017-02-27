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Данилюк каже, що ДФС стримує економічне зростання України

Міністр впевнений, що неправомірні перевірки і нарахування все ще практикуються податківцями
Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що політика, якої дотримується Державна фіскальна служба, стримує економічне зростання країни.
Данилюк каже, що ДФС стримує економічне зростання України Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

"ДФС намагається вирішувати короткострокову задачу щодо зборів податків, а в довгостроковій перспективі робить державі тільки гірше, стримуючи економічне зростання", - заявив Данилюк, повідомляє LIGA.net.

Міністр зазначив, що глава ДФС Роман Насіров не звітує перед ним про виконання ключових показників ефективності KPI.

Неправомірні перевірки і нарахування все ще практикуються податківцями, впевнений міністр.

"Поки вони звітують вибірково: показують те, що їм вигідно. Повної картини ми не бачимо. Збір податків виконується, але незрозуміло, притиснули вони бізнес, або може десь ПДВ відшкодували", - підкреслив Данилюк.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало запит від Міністра Фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.

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27 02 2017 14:58
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