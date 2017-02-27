Данилюк каже, що ДФС стримує економічне зростання України
"ДФС намагається вирішувати короткострокову задачу щодо зборів податків, а в довгостроковій перспективі робить державі тільки гірше, стримуючи економічне зростання", - заявив Данилюк, повідомляє LIGA.net.
Міністр зазначив, що глава ДФС Роман Насіров не звітує перед ним про виконання ключових показників ефективності KPI.
Неправомірні перевірки і нарахування все ще практикуються податківцями, впевнений міністр.
"Поки вони звітують вибірково: показують те, що їм вигідно. Повної картини ми не бачимо. Збір податків виконується, але незрозуміло, притиснули вони бізнес, або може десь ПДВ відшкодували", - підкреслив Данилюк.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало запит від Міністра Фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків