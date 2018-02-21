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Данилюк підтвердив, що ЄС закрив проект з модернізації КПП з Україною

Міністр заявив, що бачить необхідність делегувати будівництво інфраструктурних проектів на українському кордоні місцевим органам влади замість ДФС
Міністр фінансів України Олександр Данилюк підтвердив інформацію про припинення фінансування Євросоюзом інфраструктурних проектів на кордоні з Україною.
Данилюк підтвердив, що ЄС закрив проект з модернізації КПП з Україною Фото: minfin.gov.ua

"Відповідне рішення стало публічним вчора. Це є дуже негативним сигналом... Тому що коли ми говоримо про припинення співпраці з нашими партнерами через власну неспроможність, ми просто самі себе дискредитуємо. Були проблеми, вони пов'язані з ДФС. Будемо шукати вихід з цієї ситуації", - сказав Данилюк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Міністр також заявив, що бачить необхідність делегувати будівництво інфраструктурних проектів на українському кордоні місцевим органам влади замість Державної фіскальної служби.

"ДФС не повинна будувати митниці. Це що - будівельна компанія? Це не є характерною функцією для ДФС. Вони зацікавлені тільки з точки зору своїх інтересів ... Хто це може зробити краще, ніж місцева влада?", – цитує міністра "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною. За інформацією агентства, проект закрили після низки затримок, помилок та перевитрат за участю місцевих чиновників та підрядників. Агентство посилається на внутрішню кореспонденцію уряду України та листування між Європейською комісією та українською владою.

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21 02 2018 14:58
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